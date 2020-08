Maia diz platitude e se nega a abrir impeachment após nova agressão de Bolsonaro a jornalista

Embora Jair Bolsonaro tenha quebrado o decoro e cometido novo crime de responsabilidade ao ameaçar “dar porrada” num jornalista do Globo, Rodrigo Maia sinalizou que, mais uma vez, vai prevaricar edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a ter uma reação moderada e trivial sobre mais um gesto grave de Jair Bolsonaro, que desta vez se configura em um novo crime de responsabilidade , e sequer mencionou a possibilidade de abrir a discussão para o impeachment.

“Espero que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. A liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia”, comentou Maia, segundo nota do colunista Lauro Jardim, do Globo .

Na tarde deste domingo (23), quando questionado por que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, havia recebido R$ 89 mil em depósitos de Fabrício Queiroz, Bolsonaro disse querer encher de porrada a boca do jornalista que fez a pergunta.

Trata-se do repórter Daniel Gullino, do Globo . Depois da agressão, internautas repetiram a mesma pergunta a Bolsonaro no Twitter , levando nomes como “Fabrício Queiroz”, “Michelle” e “R$ 89 mil” aos assuntos mais comentados nas redes sociais. A hashtag #respondejair também ficou nos trending topics.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.