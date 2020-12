Maia diz que Bolsonaro obstrui agenda econômica para impedir sua reeleição

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), afirmou nesta quinta-feira (3) que Jair Bolsonaro está atrasando sua própria agenda econômica para prejudicá-lo numa eventual reeleição na presidência da casa de leis.

"Se esta informação for verdadeira, fica claro que o próprio governo está obstruindo a pauta econômica. E, com a intenção de me prejudicar, no fundo vai prejudicar milhões de brasileiros", disse Maia pelo Twitter.

Rodrigo Maia se referia à notícia de que o governo tenta travar a tramitação da reforma tributária para evitar sua vitória. Segundo o site O Antagonista, a aprovação da reforma traria força para Maia e os pré-candidatos à presidência da Câmara Aguinaldo Ribeiro (relator) e Baleia Rossi (autor da proposta).

