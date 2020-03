Maia e Alcolumbre consideram convite de Bolsonaro para reunião em horário do panelaço como possível armadilha

247 - Chamados por Jair Bolsonaro para discutir as medidas de enfrentamento do coronavírus, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AM), veem com desconfiança o horário marcado para reunião: 20h, próximo do previsto panelaço marcado pelas redes sociais contra o presidente da República.

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, aliados dos parlamentares aconselharam ambos a não irem ou a pressionarem por um novo horário.

As manifestações "panelaços nas janelas" estão sendo convocadas em todo o país, às 20:30, pelo Fora Bolsonaro.