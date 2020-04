Maia e Alcolumbre lamentam demissão de Mandetta e pedem que seu trabalho seja continuado por Nelson Teich

Em nota conjunta, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davia Alcolumbre, dizem esperar que o novo ministro, Nelson Teich, dê continuidade ao “bom trabalho” que vinha sendo desempenhado por Luiz Mandetta edit

247 - Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se manifestaram sobre a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua substituição pelo médico oncologista Nelson Teich.

Em nota conjunta, Maia e Alcolumbre dizem que Mandetta foi um “verdadeiro guerreiro” em prol da saúde pública na luta contra a pandemia do novo coronavírus. “O trabalho responsável e dedicado do ministro foi irreparável. A sua saída, para o País como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós”, dizem os chefes do Congresso.

"O Congresso Nacional espera que o novo ministro, Nelson Teich, dê continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado pelo Ministério da Saúde, agindo de forma vigorosa, de acordo com as melhores técnicas científicas. A vida e a saúde dos brasileiros devem ser sempre nossa maior prioridade", acrescentam Maia e Alcolumbre na nota.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

"O ministro Luiz Henrique Mandetta foi um verdadeiro guerreiro em prol da saúde pública nesse período em que esteve à frente do Ministério, especialmente no enfrentamento firme ao Covid-19. O trabalho responsável e dedicado do ministro foi irreparável. A sua saída, para o País como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós.

A maioria das brasileiras e dos brasileiros espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falso conflito entre saúde e economia.

O Congresso Nacional espera que o novo ministro, Nelson Teich, dê continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado pelo Ministério da Saúde, agindo de forma vigorosa, de acordo com as melhores técnicas científicas. A vida e a saúde dos brasileiros devem ser sempre nossa maior prioridade.

O Congresso Nacional deseja êxito ao novo ministro em sua enorme responsabilidade e imenso desafio. O Parlamento faz um apelo à união e ao bom senso dos poderes da República a fim de que, juntos, possamos somar esforços contra o verdadeiro inimigo público da Nação, que é a pandemia da Covid-19.

O Parlamento brasileiro, mais uma vez, reafirma o seu absoluto compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os efeitos devastadores dessa pandemia.

O Congresso Nacional acompanha todos esses movimentos, com altivez, com o sentimento de urgência que a calamidade pede e com toda a responsabilidade que se espera dos poderes constituídos e dos agentes públicos.

Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados"

