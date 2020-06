Maia: esperamos que o MEC tenha alguém comprometido com a Educação

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), comentou a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, dizendo que a pasta "estava muito ruim".

Maia afirmou que agora espera alguém realmente comprometido com a Educação para o comando do ministério. "Esperamos que a gente possa ter no MEC alguém de fato comprometido com a Educação e com o futuro das nossas crianças".

