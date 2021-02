Maia está decidido a abandonar o DEM, releva Eduardo Paes

247 - Rodrigo Maia está decidido a sair do DEM e decidirá neste fim de semana seu destino e possivelmente de seu grupo político. Segundo Eduardo Paes, Maia e ele se reunirão neste sábado à tarde no Rio de Janeiro para discutir perspectivas. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

“Maia está decidido a sair do DEM. Conversamos e ele virá ao Rio amanhã (sábado) para analisarmos o cenário”, afirmou Paes ao jornalista;

Segundo o prefeito, o PSL é uma opção, mas Paes tem recomendado a Maia que ele tenha calma.

“Sugeri a ele se acalmar, assistir Netflix e comer Haagen Däaz sabor caramel crunch para lidar com a derrota”, brincou o prefeito.

