Maia faz discurso pacificador em defesa do diálogo, democracia e dos três poderes

O presidente da Câmara dos Deputados fez nesta terça-feira sua primeira fala após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril que ganhou repercussão mundial edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discursou em tom pacificador nesta terça-feira (26) em defesa da democracia, do diálogo e da independência dos três poderes. Esta foi a primeira fala de Maia após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.

Maia ressaltou que o Brasil passa por uma grave crise sanitária e pontuou que não é o isolamento social que prejudica a economia, e sim o coronavírus. O isolamento social salva vidas, disse Maia.

Ele saiu em defesa da independência dos três poderes, pilar fundamental da democracia brasileira, segundo o presidente da Câmara.

Rodrigo Maia falou por diversas vezes sobre a necessidade de preservar a democracia no Brasil, em um momento em que o governo federal flerta com a ditadura.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.