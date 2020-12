Maia quis ser ministro, mas Bolsonaro vetou

Articulações ocorreram no sentido de Rodrigo Maia ocupar a pasta de Planejamento, que seria recriada, ou do Meio Ambiente, mas ambas propostas foram vetadas por Bolsonaro edit

247 - Há cerca de 45 dias houve uma articulação interna no governo federal para tentar encontrar uma saída para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a partir de 2021. O parlamentar poderia ser titular da pasta de Planejamento, que seria recriada, ou do Meio Ambiente.

Segundo reportagem do portal 360, a sugestão sobre o Planejamento foi rejeitada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que jamais teria como explicar para seus aliados mais próximos à presença de Maia no governo. A segunda opção, do Meio Ambiente, foi rejeitada pelo presidente da Câmara.

Rodrigo Maia, entretanto, negou à reportagem ter conhecimento dos fatos. De forma reservada, integrantes do governo afirmam que Maia não só estava a par, como era um entusiasta da recriação do Ministério do Planejamento para ser ocupado por ele.

