Maia volta a negar impeachment, mesmo após a cena bizarra entre Bolsonaro, a ema e a cloroquina

Com mais de 84 mil mortos no Brasil e um governo que faz propaganda permanente de cloroquina, remédio ineficaz segundo médicos e cientistas, Rodrigo Maia (DEM-RJ) insiste diz não ter certeza de crime de responsabilidade

247 - O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) decidiu seguir engavetando os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, que ridiculariza o Brasil diante do mundo, com cenas patéticas como a que mostra cloroquina às emas do Palácio da Alvorada, e também coloca a população em risco, ao fazer propaganda de um remédio absolutamente ineficaz no combate ao coronavírus, segundo estudo recém-divulgado. Confira abaixo a fala de Maia:

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira que não é o momento para tratar de um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e que só o faria se tivesse convicção de que há um crime de responsabilidade e depois de passada a emergência da epidemia do novo coronavírus.

Em entrevista à rádio Eldorado, de São Paulo, Maia afirmou que qualquer decisão sobre o tema criaria um enfrentamento dentro do Congresso e no país e que esse não é o momento.

“Não vejo espaço para esse assunto, nem condições para um deferimento”, disse Maia.

No momento, existem 48 pedidos de impeachment contra Bolsonaro na Câmara. Cabe ao presidente da Casa decidir se dá seguimento a um dos pedidos, o que levaria à criação de uma comissão especial para analisar o pedido e depois a aprovação ou rejeição pelo plenário. Uma vez aprovada na Câmara, o processo iria ao Senado.

