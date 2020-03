Maior projeto de Jair Bolsonaro para esporte ainda não saiu do papel

247 - O governo Jair Bolsonaro anunciou, no mês de julho do ano passado, mas ainda sem resposta prática, um investimento no valor de R$ 10 milhões para o Centro de Treinamento Paraolímpico, segundo informação do jornal Folha de São Paulo. O termo de acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi estabelecido em cerimônia com a presença do próprio inquilino do Palácio do Planalto, João Dória (PSDB), entre outras autoridades, além de outros 1.500 convidados.

Desde janeiro de 2019, com a posse do chefe do executivo nacional, esse foi o principal evento de governo ligado ao esporte para tratar sobre investimentos. No entanto, todo o projeto acordado ainda não saiu do papel, e segue sem qualquer atenção das principais autoridades que participaram do comitê.