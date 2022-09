Malafaia diz que foi ao funeral de Elizabeth no lugar de Eduardo Bolsonaro: "O presidente que escolheu"

Segundo o empresário evangélico, o filho do chefe do Executivo teria 'declinado' o convite para a cerimônia edit

247 - Criticado por estar na comitiva presidencial brasileira que acompanhou o funeral da Rainha Elizabeth em Londres , sem ter cargo no governo ou estar em missão oficial, o empresário evangélico Silas Malafaia justificou sua presença no evento alegando que substituiu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que teria 'declinado' a oportunidade. A informação é da coluna da Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo.

Jair Bolsonaro (PL) poderia levar três pessoas ao todo para a cerimônia, sendo uma delas a primeira-dama Michelle Bolsonaro e os outros dois seriam um diplomata e um convidado. Com a alegada recusa de Eduardo, filho do chefe do Executivo brasileiro, Malafaia foi escolhido: "O presidente então foi consultado e disse: 'Tem uma outra vaga? Então coloca o Malafaia'. Foi o presidente que escolheu", disse o empresário evangélico, a quem Bolsonaro chama de 'conselheiro'.

Sobre o motivo, o pastor desconversou: "Confesso que não perguntei. Mas tinha um padre aqui também (o padre Paulo Antônio de Araújo). Funeral tem a ver com eternidade. Acho que por isso o presidente nos trouxe. A cerimônia religiosa da Igreja Anglicana é um negócio de doido", afirmou.

