Malafaia usa pastores para pressionar Alcolumbre

O pastor tem ligado para várias lideranças evangélicas do Amapá para pedir que não reelejam Alcolumbre. Senador acredita que o objetivo de Malafaia é pressioná-lo para que paute a sabatina de André Mendonça

247 - O pastor bolsonarista Silas Malafaia tem usado o seu “poder” enquanto líder religioso para convencer pastores do estado do Amapá, para que não reelejam Davi Alcolumbre (DEM-AP) ao Senado. Malafaia teria ficado irritado porque Alcolumbre não atendeu seu apelo para marcar a sabatina de André Mendonça, indicado de Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale , em O Globo, Malafaia tem ligado para as lideranças religiosas do estado para convencê-los de não reconduzir Alcolmbre ao cargo que disputa nas eleições de 2022.

Segundo a jornalista, mensagens falsas sobre o senador estão circulando entre grupos de evangélicos bolsonaristas. O texto diz que Alcolumbre trabalha contra o nome de Mendonça no Supremo pelo fato de o indicado ser evangélico. Irritado, Alcolumbre disse que é judeu e que combate a intolerância religiosa.

Para o senador a disseminação das mensagens às vésperas do 7 de setembro e a atuação de Malafaia têm o objetivo de pressioná-lo para que paute a sabatina de André Mendonça.

