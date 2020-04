Mandetta admite que errou ao confrontar Bolsonaro e que sua permanência à frente do ministério é "frágil"

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reconheceu a interlocutores que cometeu um erro ao conceder uma entrevista ao Fantástico, exibida pela TV Globo no último domingo (12), onde desferiu uma série de críticas indiretas a Jair Bolsonaro e que, por isso, sua permanência no cargo estaria novamente ameaçada. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Mandetta teria dito que não irá pedir demissão, mas teria admitido que sua situação está mais frágil que na semana passada.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Mandetta teria dado a entrevista por ter ficado irritado com o comportamento de Bolsonaro durante uma visita a um hospital de campanha em Goiás, no sábado (11), quando Bolsonaro descumpriu as orientações técnicas sobre a necessidade do isolamento social e promoveu a aglomeração de apoiadores que estavam no local.

Mandetta entrou em rota de colisão direta com Bolsonaro na semana passada por insistir no isolamento social como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Já Bolsonaro defende o isolamento apenas para os grupos de risco, como os idosos, e o retorno da população ao trabalho. A situação somente foi contornada após a ala militar do governo intervir diretamente pela sua permanência no cargo.

Este apoio, porém, teria diminuído após a entrevista dada ao Fantástico e ficou evidenciado com uma declaração do vice-presidente, general Hamilton Mourão. "​Cruzou a linha da bola, não precisava ter dito determinadas coisas", disse Mourão ao jornal O Estado de S. Paulo.

