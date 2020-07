Mandetta diz que Moro é um “bom nome para 2022”

“Temos nomes que podem chegar com boas condições para concorrer à Presidência em 2022. O Sergio Moro, por exemplo, é um deles”, apontou o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Henrique Mandetta edit

247 - O ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Henrique Mandetta, sinalizou que o ex-juiz Sergio Moro é um bom nome para o pleito eleitoral de 2022. Em entrevista ao portal Veja, ele disse: “Temos nomes que podem chegar com boas condições para concorrer à Presidência em 2022. O Sergio Moro, por exemplo, é um deles. Mas ainda não é hora de discutir esses nomes.”

Ele também comparou Lula a Bolsonaro. “Minha geração é marcada por desafios, mas precisamos trabalhar um conceito anterior à escolha de um candidato. Hoje, o PT vive do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro vive do PT. Parece até jogo combinado, e aí eles fazem seus cercadinhos de votos, vão para o segundo turno e nos deixam, nós que somos pessoas mais do diálogo”.

