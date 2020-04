Mandetta força demissão ao criticar relaxamento de isolamento, dizem aliados

De acordo com fontes do governo, se for demitido, o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) criará uma espécie de "gabinete paralelo", apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de quem o titular da pasta é amigo edit

247 - Aliados do governo Jair Bolsonaro avaliam que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está forçando sua demissão, ao defender o isolamento social publicamente, como fez durante entrevista ao programa "Fantástico", da Globo. A informação é do blog de Andréia Sadi.

De acordo com fontes do governo, se for demitido, Mandetta criará uma espécie de "gabinete paralelo", apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de quem Mandetta é amigo. O titular da pasta integra o DEM, mesma silga do chefe do Executivo estadual.

