Mandetta: se novo partido entre DEM e PSL apoiar Bolsonaro, não estarei lá

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) comentou sobre a possibilidade fusão do seu partido com o PSL e disse que não continuará na legenda se ela apoiar Jair Bolsonaro (sem partido).

"Se for esse o caminho [apoio a Bolsonaro], pode ter certeza que eu não vou estar lá. Mas eu tenho toda a certeza de que não há a menor margem para esse tipo de caminhar", afirmou ele durante debate promovido pela Globo News com os também pré-candidatos à presidência Ciro Gomes (PDT) e Alessandro Vieira (Cidadania).

De acordo com o ex-ministro, as figuras mais alinhadas a Bolsonaro ficaram insatisfeitas com a fusão e deixarão a nova sigla. "Essas pessoas que ficaram dentro do governo, Democratas tem dois membros dentro do governo, com certeza estão muito desconfortáveis. Não há a menor possibilidade desse partido estar no palanque do Bolsonaro", continuou.

