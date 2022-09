Manifesto de dissidentes do PDT diz que voto em Lula no primeiro turno é necessidade histórica

Apoie o 247

ICL

247 – O manifesto de dissidentes do PDT em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno, que será divulgado na próxima semana, afirma que não se trata de voto útil, mas de necessidade histórica. "A elaboração do documento tem a frente integrantes e ex-integrantes do PDT. Um dos idealizadores é Gabriel Cassiano, ex-aliado de Ciro, que se alinhou ao PT. Além dele, integram o movimento os vereadores do PDT em João Pessoa, Junior Leandro e Betinho; André Luan, ex-diretor da Fundação Leonel Brizola em Minas Gerais; e Vinicius Dino, ex-secretário Geral da Juventude Socialista de São Paulo", informa a CNN , que teve acesso ao texto que vem sendo elaborado.

“O ano é 2022. Aquele Ciro que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Se em 2018 a grande maioria da militância trabalhista foi às ruas pedir votos para Fernando Haddad, atualmente vemos infelizmente alguns colegas dizerem que irão votar nulo em um eventual segundo turno. Há outros que pensam em apoiar até mesmo Bolsonaro. Mais do que indignação, ver o projeto nacional de desenvolvimento errar na sua composição tática e estratégica é motivo de muita tristeza e decepção”, aponta o texto.

“Diante disso, nós que apoiamos Ciro entre 2016 e 2019 clamamos aqueles que possuem a mesma visão a não vacilarem, apoiando a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno. Não se trata de voto útil. É uma necessidade histórica, algo que, mais uma vez, lamentamos ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o desenho institucional do país ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Diante disso, convocamos militantes trabalhistas e dissidentes a apoiarem o ex-presidente Lula no primeiro turno. Saudações fraternas e Brizolistas!”, prossegue o manifesto.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.