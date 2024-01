Manoel Carlos aceita convite e será o novo secretário-executivo do Ministério da Justiça

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O advogado Manoel Carlos Almeida Neto, que era diretor jurídico da CSN, será o braço direito do ministro Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Manoel Carlos aceitou a posição de secretário-executivo, o segundo mais importante da pasta, segundo nota publicada pelo jornalista Cláudio Magnavita , do Correio da Manhã.

Sua trajetória inclui passagens como Secretário-Geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão de Lewandowski nessas instituições. Outro nome que deve integrar a equipe é Ana Maria Neves, chefe de gabinete durante o mandato do ministro no STF. A interlocutores, Manoel Carlos disse que não teria como recusar um convite do ministro Ricardo Lewandowski.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: