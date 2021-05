Mantendo salário, Ernesto ganha "licença-prêmio" de 90 dias

Ao ser obrigado a renunciar, o ex-ministro Ernesto Araújo recebeu um cargo administrativo. Mas sua presença no Itamaraty, em Brasília, era alvo de desconforto. Com a licença, ele só retornaria ao trabalho em 90 dias. edit

247 - O ex-chanceler Ernesto Araújo ganhou uma "licença-prêmio por assiduidade" e só volta a trabalhar em agosto. Enquanto isso, continuará a receber seu salário. A informação foi publicada nesta segunda-feira e vale a partir de 2 de junho, de acordo com portaria do Ministério das Relações Exteriores. A inofrmação é do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL.

Araújo, depois de uma gestão polêmica no comando do Itamaraty, foi substituído por Carlos França. Mas continuou mantendo uma relação próxima à base do bolsonarismo, que chegou a falar em lançar o diplomata na carreira política.

O jornalista explica que, ao ser obrigado a renunciar, Araújo recebeu um cargo administrativo. Mas sua presença no Itamaraty, em Brasília, era alvo de desconforto. Com a licença, ele só retornaria ao trabalho em 90 dias.

O governo avaliava ainda dar o cargo de embaixador do Brasil perante a OCDE, em Paris, para o ex-chanceler. O escritório do país na entidade é um dos poucos postos pelo mundo que não exige que a pessoa indicada seja sabatinada pelo Senado, avalia Chade.

