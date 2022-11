"Manteremos o povo mobilizado para derrotar de vez a extrema direita", diz Gleisi Hoffmann

Apoie o 247

247 – A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou, em entrevista aos jornalistas Helena Chagas, Rodrigo Vianna e Leonardo Attuch, no programa Boa Noite 247, que o governo manterá uma estratégia de mobilização popular para derrotar as forças do atraso, mesmo depois das eleições. "Precisamos derrotar esse movimento de extrema direita que é o bolsonarismo e vamos manter a sociedade mobilizada", disse ela. Nesse esforço de conscientização, ela afirmou que tanto a comunicação pública como a democratização da mídia terão papel essencial.

Gleisi também falou sobre economia e disse que a sensibilidade do mercado a espanta. "Primeiro, porque já nos conhecem e sabem do nosso compromisso com a estabilidade. E segundo porque viram uma campanha em que a questão social foi central na campanha do presidente Lula", afirmou. Ao comentar a participação de Lula na Cop-27, no Egito, em que já há várias reuniões bilaterais agendadas, ela disse que o Brasil voltou a ser respeitado. "Estou muito impressionada com o protagonismo do presidente Lula na Cop-27", declarou.

Gleisi também falou sobre a Copa do Mundo, que se aproxima. "Claro que eu vestirei a camisa amarela para torcer pelo Brasil", afirmou. "Os símbolos nacionais são de todo o povo brasileiro e nós nunca partidarizamos essa questão", pontuou.

