Marcelo Odebrecht diz que o pai bloqueou seus bens para deixá-lo financeiramente dependente

247 - No dia 6 de março, dois dias depois de a Justiça decretar o bloqueio de bens do empresário Marcelo Odebrecht, ele recebeu uma mensagem de sua mãe. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O bloqueio foi determinado após o grupo Odebrecht contestar judicialmente pagamentos feitos a Marcelo, que teriam sido acertados enquanto ele ainda estava preso em Curitiba. O processo da empresa contra Marcelo foi o ápice da briga do empresário e do pai, Emílio.

Na mensagem, informa a reportagem, a mãe de Marcelo diz que o pai “reitera que vocês não deixarão de ter o suporte financeiro de seus pais”. O texto também afirma que ele estaria colhendo o que plantou.

A reportagem acrescenta que em mais um lance da queda de braço judicial entre pai e filho, os advogados de Marcelo divulgaram a mensagem em uma petição anexada no processo na última sexta-feira (26). Eles afirmam que ela seria um indício de que Emílio “visava a deixar o réu [Marcelo] financeiramente dependente”.

