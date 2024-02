Marcelo Uchôa diz que embaixador de Israel deve ser expulso do Brasil se for ao ato golpista de 25 de fevereiro

Apoie o 247

247 - O advogado Marcelo Uchôa lançou uma proposta contundente em relação à possível participação do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, no ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) para o próximo dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em um tuíte enfático, Uchôa sugeriu que, caso o embaixador se envolva na manifestação - quando deverão ser feitos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) -, ele deve ser imediatamente expulso do país.

Em sua publicação nas redes sociais, Uchôa destacou as intenções de Bolsonaro e seus apoiadores em convidar o embaixador israelense para participar do evento. "O advogado [Fabio Wajngarten] do representante-mor do golpismo brasileiro disse que convidaria o Embaixador de Israel no Brasil para participar da pirraça lesa-pátria que está chamando para a Paulista. Evidente que se ele for também deve, ato contínuo, ser 'convidado' a se retirar do país em 72h", escreveu Uchôa em seu tuíte.

Em novembro do ano passado, o embaixador de Israel no Brasil se encontrou com Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados , acompanhado de outros parlamentares bolsonaristas da extrema direita, em campanha contra o Hamas.

