Márcio França admite chance de acordo com Haddad, que lidera em São Paulo

"A gente não pode colocar São Paulo, por mais importante que sejamos, acima do país", admitiu França sobre um possível acordo com o petista

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, admitiu nesta quinta-feira (28), que existe a possibilidade de um acordo com o petista Fernando Haddad, que também está na disputa pela vaga de governador.

Segundo França, o interesse particular não pode estar acima do coletivo. “Porque eu tenho como regra que a gente não pode colocar São Paulo, por mais importante que sejamos, acima do país. A minha preocupação é que a decisão em São Paulo possa atrapalhar a do país. Se atrapalhar, talvez seja melhor manter duas candidaturas”, relativizou.

A flexibilização de França acontece no momento em que Haddad aparece liderando a disputa pelo governo de São Paulo com 26,04% da preferência do eleitorado paulista, de acordo com pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa, encomendada pelo Grupo Gazeta de S. Paulo, divulgada nesta quinta-feira (28).

Ainda conforme o levantamento, em seguida aparecem Márcio França (PSB, 13,20%) e Tarcísio de Freitas (Republicanos, 9,66%), ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB, 3,06%), Renata Abreu (Podemos, 2,32%), Felício Ramuth (PSD, 1,59%), Vinicius Poit (Novo, 1,10%), Elvis Cezar (PSDB, 0,86%) e Abraham Weintraub (0,49%). Os eleitores indecisos somam 41,69% .

A pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 25 de abril por meio de entrevistas pessoais domiciliares e de abordagem telefônica com 800 eleitores. A margem de erro para o total da amostra é de 3,5%, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06919/2022.

