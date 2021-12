Marco Aurélio de Carvalho, organizador do jantar com Lula e Alckmin, convida Ciro: "muito bem-vindo"

Jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e organizador do jantar, disse que o pedetista "será muito bem-vindo, mas terá que fazer uma autocrítica” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e organizador do jantar que e reunirá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) para um jantar no próximo domingo (19), confirmou que convidou o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, para participar do evento. “Será muito bem-vindo, mas ele precisa fazer uma autocrítica”, disse Carvalho, de acordo com o site Poder360.

O convite foi feito nesta quarta-feira (15), após Ciro ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades nas obras da Arena Castelão para a Copa do Mundo de 2014. O irmão de Ciro, o senador e ex-governador Cid Gomes também foi alvo da ação da PF. “Quero expressar aqui meu abraço de solidariedade a ele”, ressaltou Carvalho. Lula também manifestou solidariedade ao pedetista e qualificou a operação como “inexplicável. Ciro agradeceu pelo Twitter a solidariedade prestada, pouco após atacar o ex-presidente durante uma entrevista à imprensa.

Além de Ciro, políticos de diversos partidos são esperados para o encontro. Entre os convidados estão a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; Gilberto Kassab, presidente do PSD; Carlos Siqueira (PSB), presidente do PSB; Luciana Santos, presidente do PC do B; Paulo Pereira da Silva, presidente do Solidariedade; além do ex-ministro Fernando Haddad e membros de outras siglas como o PSB, MDB e Rede.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE