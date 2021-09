Marco Aurélio elogia fala de Fux contra Bolsonaro: "à altura do STF"

Apoie o 247

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, afirmou nesta quarta-feira (8/9) que Luiz Fux, presidente do Supremo, fez um discurso “à altura” do tribunal. Mais cedo, Fux rebateu as ameaças de Jair Bolsonaro e declarou que o desrespeito a decisões judiciais é crime de responsabilidade.

Decano do Supremo até julho, Marco Aurélio disse também que só há duas alternativas frente a uma decisão da Justiça: o cumprimento ou a apresentação de um recurso. Nesta terça-feira (7/9), Bolsonaro afirmou que não cumprirá decisões do ministro Alexandre de Moraes, e defendeu “enquadrar” o STF.

