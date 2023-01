Marco Aurélio Mello diz que ataque terrorista deste domingo em Brasília foi “muito pior que a invasão do Capitólio”

O ex-ministro do STF se diz "estarrecido" com os episódios deste domingo em Brasília edit

247 - O ex-decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse à coluna da jornalista Malu Gaspar, no Globo, que a invasão de manifestantes golpistas às sedes dos três poderes, neste domingo, em Brasília, é um episódio “muito pior” que o do Capitólio em janeiro de 2021.

O ex-ministro se diz "estarrecido" e considera "algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado, como ocorreu".

“Não lembra o Capitólio porque foi muito pior do que houve no Capitólio".

