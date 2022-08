Marco Aurélio Mello, que declarou voto em Bolsonaro, critica discurso de posse de Moraes: "agressivo"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello, que declarou recentemente que irá votar em Jair Bolsonaro num eventual segundo turno, criticou o discurso de Alexandre de Moraes durante sua posse no TSE na noite desta terça-feira (17).

“É costume o anfitrião receber com tapete vermelho os convidados, especialmente o dirigente maior do país. O discurso do empossado foi agressivo, em nada contribuindo para o almejado entendimento”, afirmou o ex-ministro à coluna de Vera Magalhães no jornal O Globo.

“Perderam as duas Instituições, o Tribunal Superior Eleitoral e a Presidência da República, perdeu esta sofrida República, perdeu o Brasil. Que tristeza. E fui, com muita dor, testemunha do nefasto acontecimento”, acrescentou.

Moraes defendeu o sistema eletrônico de votação e disse que as urnas são motivo de “orgulho nacional . Moraes também afirmou que “liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia”.

