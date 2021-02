Marco Aurélio pressiona pela cassação de Daniel Silveira: 'Câmara não faltará ao povo brasileiro'

247 - No julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmou por unanimidade a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) nesta quarta-feira (17), o ministro Marco Aurélio Mello enviou um recado à Câmara dos Deputados pedindo pela cassação do parlamentar.

A Câmara deve votar nesta quinta-feira (18) se mantém ou relaxa a prisão de Silveira.

"Agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados que certamente não faltará ao povo brasileiro", disse o ministro, argumentando que "ninguém coloca em dúvida a essa altura a periculosidade do preso".

"Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva e tão chula no tocante às instituições", continuou.

Silveira teve prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após divulgar vídeo xingando e ameaçando magistrados da Corte.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.