Marcos Coimbra: “direita brasileira está como o velho da Havan, na garupa de Bolsonaro, sem capacete e sem máscara”

O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi comentou a mais recente pesquisa Datafolha, que aponta para uma possível vitória já no primeiro turno do ex-presidente Lula. Para ele, o aumento na reprovação de Bolsonaro gera um impasse para a direita, que não possui uma candidatura competitiva. "Essa é a direita brasileira, está na garupa do Bolsonaro, igual esse palhaço desse véio da Havan".

247 - O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, em entrevista à TV 247, comentou a mais recente pesquisa eleitoral Datafolha, que indica tendência de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno e mostra os maiores índices de reprovação do governo Bolsonaro já registrados. Para ele, o cenário gera um impasse para a direita:

“A única alteração real, de importância, seria a direita brasileira, suas lideranças empresarial, midiática, judiciária e partidos políticos dizerem ‘com o Bolsonaro, nós vamos nos ferrar. Vamos pelo menos tentar criar uma candidatura pensando no futuro’. Porque, dependendo de pouca coisa, a vitória de Lula no ano que vem é praticamente definitiva. O jeito da direita ter uma candidatura competitiva talvez seja jogar fora o Bolsonaro e pensar se nesses 10 outros nomes que ela fica ‘acende uma luzinha um dia, apaga, acende outro’, se entre esses aparece alguém. Eu não sei o que eles vão fazer”, disse.

Coimbra ainda fez uma analogia entre a situação e o passeio de motocicleta do Bolsonaro com o Luciano Hang, dono da Havan: “Alguém me falou ontem que a direita brasileira parece o véio da Havan na garupa do Bolsonaro, sem capacete, sem máscara, fazendo loucura na rua. Essa é a direita brasileira, está na garupa do Bolsonaro, igual esse palhaço desse véio da Havan”, completou.

