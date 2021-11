Marcos Coimbra diz que articulação Lula-Alckmin é “importante” porque “sinaliza diálogo”

O sociólogo, do Instituto Vox Populi, considera que as notícias sobre uma eventual chapa Lula-Alckmin não têm repercussão eleitoral porque “ninguém convida alguém para vice a um ano da eleição” edit

247 - Um dos mais respeitados consultores sobre opinião pública do país e sócio do Instituto Vox Populi, o sociólogo Marcos Coimbra considera “importante” as notícias sobre as articulações sobre uma chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tendo o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB como vice, mas pela dimensão política, e não eleitoral. “O importante é a sinalização de diálogo que ambos estão dando, que ajuda a desmoralizar a lorota dos ‘extremistas’ equivalentes”.

Mas ele advertiu que “se o assunto irá para diante ou não, é irrelevante hoje, pois ninguém convida ninguém para vice a um ano da eleição. E ninguém aceita”.

No início de novembro, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informou sobre articulações de bastidores para a chapa Lula-Alckmin . A informação não foi desmentida por Lula nem pela direção do PT e, nesta sexta-feira, Alckmin elogiou Lula , afirmando ter ficado honrado com a menção de seu nome e que "temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia". Ele disse ainda: “vamos amadurecer e depois a gente vai conversar”.

