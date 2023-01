Maria Laura da Rocha entra para a história como a primeira mulher a assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty

Apoie o 247

247 - A embaixadora Maria Laura da Rocha entrou para a história nesta quarta-feira (4) ao se tornar a primeira mulher a assumir a Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores. "Essa designação, tenho certeza, possui um sentido especial não só para mim, mas também para muitas mulheres, que, como eu, têm uma carreira de dedicação à Casa de Rio Branco e ao Brasil", disse em discurso.

Laura da Rocha assumiu o compromisso com a diversidade no âmbito do Itamaraty e afirmou que trabalhará para que o órgão seja um "ator engajado" no recrutamento de mulheres, negras e negros e pobres para a carreira diplomática. "Como primeira mulher a ser nomeada Secretária-Geral, não medirei esforços para evidenciar o que a Casa ganha em múltiplas dimensões valorizando as suas funcionárias mulheres e a diversidade dos seus quadros. O objetivo da igualdade de gênero deve pairar sobre todas as ações do Ministério, orientando a atuação de cada um de nós em todos os momentos. Todos ganharemos com esse engajamento".

"É preciso aprofundar a tendência do aumento no número de mulheres e negras e negros na carreira diplomática e em postos de chefia, ampliando suas oportunidades nas classes superiores da carreira e em posições de comando na Secretaria de Estado e no exterior. Vamos cuidar para que o Itamaraty seja um ator engajado, em parceria com outros órgãos e com a sociedade civil, para ampliar o número de mulheres, negras e negros, pessoas menos favorecidas e candidatos de todas as regiões do país recrutados para as nossas carreiras. Isso é ainda mais importante no caso da carreira de diplomata, que precisa refletir cada vez mais a cara do Brasil. Mas isso não se fará se não agirmos para motivá-los, desde a escola secundária, a ver na carreira diplomática, tanto quanto uma oportunidade, uma verdadeira possibilidade. Essa tarefa de divulgação mais ampla, transversal, da carreira é tarefa tanto institucional como individual, a mobilizar cada um de nós", completou.

A nova secretária-geral também falou sobre a recriação do Comitê de Raça e Gênero do ministério. "O Ministro Mauro Vieira anunciou, também, a intenção de recriar o Comitê de Raça e Gênero, que havia sido extinto, e que queremos fortalecer e voltar a valorizar como ele havia feito em sua gestão anterior. É um primeiro passo importante para que essas questões se tornem realmente transversais no governo, para que o Itamaraty, instituição pioneira na ação afirmativa para ampliar a representação regional e para apoiar as brasileiras e brasileiros negras e negros no ingresso na carreira, continue na vanguarda dessa causa que deve ser de todos, porque uma instituição de Estado mais diversa não é apenas mais justa e democrática como convém, mas é também mais eficiente, produtiva e inovadora. O sonho de um país de oportunidades iguais, de um país generoso, comprometido com as boas causas humanitárias, ambientais e de justiça social, de um país que caminha para o desenvolvimento e cuida bem de sua gente, é o sonho que precisamos realizar na prática e de maneira muito concreta no nosso trabalho e na nossa vida. O Itamaraty estará plenamente engajado nesse desafio".

Na cerimônia, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que Laura da Rocha entra para o rol de mulheres que fizeram história na diplomacia. "Sua assunção entrará duplamente para a história da diplomacia brasileira. Será a primeira vez em que uma mulher exerce essa alta função. Como entrou para a história, mais de um século atrás, Maria José de Castro Rebello, primeira diplomata e funcionária pública concursada do Brasil. E Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, que, chefe do consulado do Brasil em Hamburgo, ajudou a salvar do horror nazista numerosos judeus alemães. E Bertha Lutz, renomada cientista e figura política brasileira, que, não sendo diplomata concursada, prestou uma das maiores contribuições do Brasil à ordem internacional, ao lutar pela inclusão, na Carta da ONU, de referência à igualdade entre homens e mulheres. E Mônica Menezes de Campos, diplomata negra cuja memória segue viva nas novas gerações de diplomatas e estudantes de relações internacionais".

"Sua assunção, senhora Secretária-Geral, é uma conquista para todos, mas, muito particularmente, é uma conquista das mulheres diplomatas – e aqui vejo-as celebrando esta data com a cor lilás, tão cara a sua luta por igualdade de direitos. Estou ciente de que essa caminhada não foi fácil. Como mostra a história de Maria José de Castro Rebello, as mulheres pioneiras na diplomacia sempre tiveram que lutar por seu espaço no Serviço Exterior. Mais recentemente, as mulheres diplomatas organizaram-se em um grupo, que agora completa dez anos. Ademais, uma associação está em processo de constituição. O dia de hoje atesta que seus esforços não foram em vão. Mais que ponto de chegada, contudo, convido a todos a viverem esta data como um ponto de partida na construção de uma nova tradição no Itamaraty, essa bicentenária instituição na qual tradições são tão importantes: a construção de um novo capítulo na galeria de retratos de suas lideranças, na qual o conjunto do povo brasileiro possa se reconhecer cada vez mais", declarou o ministro.

O chanceler se comprometeu com "uma política de diversidade e inclusão no Itamaraty". "A diversidade não pode ser entendida apenas de forma instrumental. Por um lado, é inegável que um corpo de funcionários diverso e inclusivo aumenta a excelência do trabalho diplomático, uma vez que enriquece sua capacidade de análise e de atuação, e fortalece seu vínculo com a população que representa. Por outro, resta óbvio que a maior presença de colegas negras e negros, mulheres, indígenas, pessoas LGBTQI+, pessoas com deficiência, e pessoas oriundas de distintas regiões do Brasil, constitui o alicerce maciço sobre o qual se assenta a própria democracia. Para além das consequências que tiveram para a sociedade brasileira como um todo, práticas autoritárias que macularam a história do país impactaram diretamente o corpo de funcionários diplomáticos. É justo reconhecer, neste dia de hoje, o efeito que tiveram, por exemplo, sobre a trajetória das mulheres na diplomacia, que, em 1938, foram impedidas de seguir ingressando no serviço exterior, ainda que já fizessem parte do quadro, de maneira pioneira no mundo, por duas décadas. É igualmente justo homenagear a memória dos colegas que foram expurgados da carreira por sua orientação sexual e por razões ideológicas, em diferentes momentos da nossa história. A coesão de uma instituição deve ser forjada com base na diversidade e na inclusão. É por isso que diversas chancelarias do mundo têm adotado políticas dessa natureza. Estudaremos essas experiências no processo de elaboração de nossa própria política, a qual deve ser adaptada a nossa realidade; baseada em diagnóstico claro; e construída em diálogo com grupos e entidades de servidores".

