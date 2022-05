Marina reitera divergências com Lula apesar de apoio da Rede à candidatura

Ainda assim, Marina ressaltou que "o diálogo no campo democrático está aberto” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Apesar de Lula ter recebido apoio da Rede Sustentabilidade, Marina Silva reafirmou suas divergências com o ex-presidente.

O apoio contou com forte articulação interna do senador Randolfe Rodrigues, mas Marina e Heloísa Helena não compareceram ao evento que oficializou o apoio da Rede.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-ministra rebateu Lula, que disse no evento que esperava que sua ex-aliada estivesse lá e que não entendia porque ela às vezes “demonstra momentos de raiva”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Imagino que o presidente Lula não estivesse desavisado. Ele disse que ficou surpreso. Eu fiquei surpresa com a surpresa dele”, afirmou Marina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não estava lá não por uma questão de raiva ou mágoa. Nós temos divergências políticas, e as divergências precisam ser discutidas com base em uma agenda programática. Com foco nos problemas sociais e econômicos que estão indo para um verdadeiro precipício”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda assim, Marina ressaltou que "o diálogo no campo democrático está aberto” e que é possível discutir as divergências.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE