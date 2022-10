Marina se coloca à disposição para negociar com Ciro em busca de apoio a Lula

"Devemos ter um diálogo profícuo com Ciro e Simone", disse a ex-ministra edit

247 - Eleita deputada federal por São Paulo, a ex-ministra Marina Silva (Rede-AC) defendeu nesta segunda-feira (3) que a campanha do candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dialogue com os presidenciáveis derrotados Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Marina ficou à disposição para procurar o pedetista em busca de apoio no segundo turno.

"Devemos ter um diálogo profícuo com Ciro e Simone, um diálogo respeitoso. Ciro é uma liderança política importante na história do nosso país", disse a ex-ministra, de acordo com relatos publicados pelo jornal Valor Econômico.

Sobre a eleição, a ex-senadora disse ter ficado com esperança sobre uma eventual reaproximação após Ciro dizer nesse domingo (2) que precisava de um tempo para decidir qual posição tomará no segundo turno. "Fiquei com o coração tranquilo. Nesse momento vamos precisar de todo mundo. Sempre tive muito respeito pela liderança dele [Ciro]", acrescentou.

Em 2018, Ciro foi a Paris no segundo turno, depois de ter sido derrotado na disputa presidencial daquela eleição.

