Marina Silva contesta Bolsonaro: é o próprio governo que sabota a educação

247 - A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva denunciou no Twitter na tarde desta terça-feira 28 "a incompetência" do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que segundo ela "está promovendo uma paralisação em série da educação".

E contestou ainda declaração de Jair Bolsonaro, que mais cedo cogitou sabotagem no Enem. "Enem, está complicado. Eu estou conversando com ele [ministro da Educação, Abraham Weintraub], para ver se foi alguma falha nossa, falha humana, sabotagem, seja lá o que for. Temos que chegar no final da linha e apurar isso", disse, ao sair do Palácio da Alvorada.