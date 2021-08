Marina Silva sai em defesa da terceira via

247 - A ex-senadora e ex-ministra Marina Silva acredita na terceira via como o melhor caminho para retirar o Brasil da " velha estratégia da polarização". Em entrevista ao Estadão, ela defendeu que o candidato desse grupo político faça uma "reconexão com a sociedade".

"E eu acho que uma alternativa à polarização precisa ocupar esse lugar de reconexão com a sociedade pela sua proposta. E não, simplesmente, em função do esgarçamento político ainda maior do que aquele que tem sido feito ao longo desses anos e, principalmente, a partir de 2014, quando ele começou a ser aprofundado com essa estratégia da política com base na desconstrução, da qual o Bolsonaro hoje é hors concours", afirmou Silva.

A ex-ministra do Meio Ambiente relembrou o espírito de suas campanhas passadas, em 2010 e 2014. "Acho que muitos analistas reconhecem que quando a ideia de terceira via teve mais força foi em 2010 e 2014. Nas minhas campanhas em 2010, junto com o Guilherme Leal (empresário da Natura) e 2014, junto com o Eduardo Campos, na qual infelizmente tivemos aquela tragédia (Campos morreu num acidente aéreo e Marina assumiu a cabeça da chapa). Hoje, esse lugar é ocupado por aqueles que ficam numa política pendular. Pendular para ver quem é o poder para estar junto ou quem é a expectativa de poder para migrar para aquele que for conveniente. Então, isso é um problema”, prosseguiu.

PUBLICIDADE

"Eu trabalho para que a gente possa construir uma alternativa à polarização. Mas com a clareza de que a democracia é um balizador fundamental para esse debate", reforçou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE