Mario Frias emplacou cunhado em cargo de R$ 18 mil na Embratur

Metrópoles - O secretário especial de Cultura, Mário Frias, emplacou o cunhado em um cargo de confiança na Embratur. Além de irmão, o advogado Christiano Camatti é sócio de Juliana Camatti, mulher de Frias. Desde o fim do ano passado, Christiano Camatti recebe um salário de R$ 18,4 mil como coordenador de Infraestrutura do órgão ligado ao Ministério do Turismo, pasta a que Frias também é subordinado.

Christiano mantém o cargo na Embratur enquanto administra a S&C Siderurgia e Metalúrgica, empresa que divide com Juliana Camatti, mulher de Mario Frias. A firma fabrica máquinas industriais e fica em Santa Catarina, estado onde os irmãos nasceram.

