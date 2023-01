Mauro Vieira diz que ataque à democracia no Brasil alcançou "amplíssima" repercussão no mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou em entrevista à CNN na noite deste domingo (8) que o Brasil sofreu um grave ataque à democracia. Ele ressaltou, que felizmente “a democracia no Brasil é sólida e tem mecanismos para se proteger”, o que, segundo ele, ficou demonstrado com as medidas tomadas pelo governo do presidente Lula.

O chanceler informou que o ataque à democracia no Brasil alcançou "amplíssima repercussão no mundo" e que recebeu muitas manifestações através de telefonemas e notas. O primeiro telefonema, disse o ministro, foi do ministro das Relações Exteriores de Portugal, em seguida do da Espanha. Mauro Vieira citou também as manifestações dos governos da Colômbia, Chile, Equador, Uruguai, Guiné Bissau e Angola.

Vieira informou ainda sobre o pronunciamento do presidente da Argentina, Alberto Fernández, do presidente francês, Emmanuel Macron, e do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

De acordo com o chanceler Mauro Vieira, a OEA (Organização dos Estados Americano) já foi acionada por diversos governos para convocar uma reunião extraordinária a fim de se posicionar em defesa da democracia no Brasil.

Mauro Vieira foi questionado se o Ministério das Relações Exteriores poderá ajudar nas investigações sobre atos contra a democracia no Brasil a partir do exterior. Segundo o chanceler, ele não recebeu nenhuma informação a respeito, mas pode ajudar sim, caso seja solicitado.

Igualmente, o Itamaraty poderá, se for acionado pelo Poder Judiciário atuar no sentido de ajudar no eventual processo de extradição do ex-ministro bolsonarista Anderson Torres, caso a prisão dele seja decretada.

