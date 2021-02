MBL pede prisão de Bolsonaro

O deputado Kim kataguiri, líder do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que contribuiu na eleição de Jair Bolsonaro, agora pede a prisão do extremista edit

247 - O deputado Kim kataguiri, líder do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que contribuiu na eleição de Jair Bolsonaro, agora pede a prisão do extremista por interferências na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para perseguir inimigos e proteger seu filho Flávio Bolsonaro das investigações que apontam seu envolvimento em lavagem de dinheiro e no esquema da “rachadinha” na Alerj.

