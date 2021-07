MBL quer bolsonaristas fora para aderir ao PSL

A organização condicionou a articulação, porém, à expulsão de todos os bolsonaristas que ainda permanecem no partido. O assunto será tratado nesta quinta-feira (08) em uma reunião da cúpula do grupo com o deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do partido edit

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL) negocia com o PSL a migração em bloco do grupo para a sigla com o objetivo de disputar as eleições de 2022 e lançar o deputado estadual Arthur Do Val ao governo paulista, mas para que isto ocorra, o partido exige que os bolsonaristas do PSL sejam expulsos. O MBL, inclusive, já anunciou que voltará às ruas para pedir o impeachment de Bolsonaro.

Tudo deve ser decidido em reunião agendada para esta quinta-feira (08) da cúpula do grupo com o deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do PSL, informou o jornal O Estado de S. Paulo .

Na disputa pela prefeitura paulistana no ano passado, Do Val, conhecido nas redes sociais como Mamãe Falei, concorreu pelo Patriota e recebeu mais de 500 mil votos (9,78%), ficando em 5.° lugar. No entanto, a relação com o Patriota ficou “arranhada” após o partido receber a filiação do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e abrir portas para Jair, deixando o MBL com o campo aberto para desbravar novos territórios para a pelito de 2022. “Não vou entrar em partido que tenha bolsonarista”, disse Do Val.

Com as novas denúncias contra Bolsonaro e seu derretimento nas pesquisas, os ventos mudaram de lado no PSL, que agora prega uma repaginação da marca para tentar manter parte da força conquistada em 2018, quando elegeu 52 deputados federais.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.