MDB alerta Bolsonaro: Constituição "tem seus remédios em defesa da democracia"

Em nota, o MDB afirmou que respeita "divergências programáticas", mas que irá se comprometer com a Constituição na defesa da independência entre os Poderes

247 - Em meio à movimentação de partidos de direita no sentido de viabilizar um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, o MDB afirmou que a Constituição Federal "tem seus remédios em defesa da democracia".

A nota, assinada pelo presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, defende a harmonia entre os Poderes e acusa Bolsonaro de tentar "desviar dos problemas reais: inflação de alimentos, combustíveis, crise fiscal, hídrica, desemprego e baixo crescimento".

“O MDB respeita divergências programáticas, mas se aferra à Constituição que determina a independência harmônica entre os poderes. Contra isso, o próprio texto constitucional tem seus remédios em defesa da democracia, que é sinônimo da vontade do povo”, diz o texto. (Com informações do Poder360).

