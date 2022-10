MDB avalia fusão com outros três partidos

Apoie o 247

ICL

247 - O MDB, partido da senadora Simone Tebet, que no primeiro turno das eleições ficou em terceiro lugar na disputa pelo Palácio do Planalto, está negociando uma possível fusão com outros três partidos políticos. De acordo com o jornalista Igor Gadelha do Metrópoles, as tratativas iniciais estão sendo discutidas junto ao Podemos, PSDB e Cidadania.

“Se a negociação avançar, o novo partido fruto da fusão teria uma bancada de 72 deputados federais em 2023”, diz a reportagem. No dia 2 de outubro, o MDB elegeu 42 deputados federais ; o PSDB, 13; o Podemos, 12; e o Cidadania, outros 5.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.