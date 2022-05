MDB confirma nome de Simone Tebet como pré-candidata à Presidência da República

Apoie o 247

247 - A reunião conjunta da Executiva Nacional do MDB e diretórios estaduais, realizada nesta terça-feira (24) confirmou o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata oficial da legenda para disputar a Presidência da República no pleito de outubro. A Executiva Nacional do Cidadania também formalizou o apoio ao nome da senadora.

O encontro, porém, foi marcado pela ausência de nomes importantes dentro do partido, como os do líder no Senado, Eduardo Braga (AM) e do tesoureiro Marcelo Castro (PI), diz a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo. Representantes dos diretórios estaduais do Ceará, Alagoas e Paraíba, que são contrários a uma candidatura própria, também não compareceram ao evento realizado em Brasília.

O nome de Tebet foi confirmado pelo MDB em meio à indefinição do PSDB, que havia se comprometido a apoiar a emedebista, em lançar ou não um candidato próprio. O partido tucano marcou para o dia 2 de junho uma reunião para discutir o assunto.

“Tenho convicção que o PSDB conseguirá maioria absoluta para vir para este movimento do centro democrático. Não é algo que a gente está discutindo ontem e nem hoje, a gente está há bastante tempo dialogando”, disse o presidente do MDB, Baleia Rossi, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

“Neste momento de polarização, dessa política de briga, que mais parece uma briga de torcida organizada de futebol, temos a responsabilidade de apresentar um nome que é novo, mas com grande envergadura, grande experiência política e com projeto de País”, ressaltou Rossi em referência às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

