MDB confirma Renan Filho no Ministério dos Transportes e Jader Filho em Cidades

247 - Renan Filho, senador eleito pelo Alagoas, será ministro dos Transportes, enquanto Jader Filho irá chefiar a pasta das Cidades, confirmou o MDB nesta quarta-feira (28), segundo Thaís Arbex, da CNN Brasil. O partido terá três ministérios na futura gestão Lula, contando também a senadora Simone Tebet, que será ministra do Planejamento. A confirmação põe fim a uma intensa disputa interna no partido por cargos na futura administração.

Jader Filho é filho do também senador Jader Barbalho e irmão do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho. Ele é empresário do setor de comunicações e presidente do MDB do Pará. Renan Filho é filho do senador Renan Calheiros.

O anúncio oficial dos futuros ministros é esperado para quinta-feira (29).

