MDB diz que não criará obstáculos ao governo Lula no Congresso Nacional

"Sinalização ocorre em meio à irritação de parlamentares do PSD e do União Brasil com o espaço destinado aos partidos nos ministérios", diz o jornalista Guilherme Amado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Lideranças do MDB na Câmara e no Senado informaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que as bancadas do partido nas duas casas legislativas não criarão obstáculos para o governo. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “a sinalização ocorre em meio à irritação de parlamentares do PSD e do União Brasil com o espaço destinado aos partidos nos ministérios”.

Ainda segundo a reportagem, o presidente do MDB, Baleia Rossi, disse não ter dúvidas que o partido “entregará a totalidade de votos no Senado aos projetos do governo Lula. A sigla terá dez senadores na próxima legislatura”. Na Câmara, a maioria dos emedebistas também deverá votar com o governo nos projetos prioritários.

“Um dos responsáveis por criar consensos nas bancadas emedebistas foi o ex-senador Romero Jucá. Mesmo sem mandato, Jucá está empenhado na tarefa de ajudar Lula a construir uma base no Congresso”, ressalta o colunista.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.