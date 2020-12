MDB diz que terá candidato único na eleição do Senado

De acordo com nota divulgada pela bancada após uma reunião em Brasília, a decisão do partido "reflete a postura de ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação da legenda no cenário nacional". edit

247 - O MDB informou nesta quarta-feira, 16, que terá um único candidato. De acordo com nota divulgada pela bancada após uma reunião em Brasília, a decisão do partido "reflete a postura de ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação da legenda no cenário nacional". A informação é do jornal Estado de S.Paulo. A reportagem também informa que a legenda tem a maior bancada da Casa, com 13 integrantes.

Estão na disputa pela sucessão o líder no Senado, Eduardo Braga (AM), os líderes do governo Eduardo Gomes (TO) e Fernando Bezerra Coelho (PE), e Simone Tebet (MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A nota da legenda destacou a palavra "unidade" com letras maiúsculas e negrito.

