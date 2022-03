Medo da inflação dificulta crescimento de Bolsonaro, aponta pesquisa Ipespe

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Além dos números da corrida eleitoral, a pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (25) mostra que a inflação se consolida cada vez mais como uma das principais preocupações dos brasileiros. Entre os entrevistados, 77% apontam que os preços “aumentaram muito”, enquanto 20% dizem que “aumentaram”. Somente 1% tem a percepção de que eles ficaram “iguais” e outros 1% acharam que eles “diminuíram”.

O levantamento mostra ainda que 33% acreditam que os preços ainda vão “aumentar muito” nos próximos meses e 46% creem que “vão aumentar”. Para 63%, a economia vai no rumo errado e 27% veem que ela está no rumo certo, enquanto a desaprovação ao governo Bolsonaro na pesquisa teve oscilação para cima, passando de 63% para 65%.

“Interrompe-se, assim, o movimento de recuperação da imagem medido nas cinco pesquisas quinzenais nacionais anteriores, que o Ipespe realizou este ano”, destaca em seu perfil no Twitter o cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe. “Se cumprida a expectativa da autoridade monetária de que o ‘pico’ da inflação ainda ocorrerá em abril, com prováveis reflexos nos meses seguintes, isso poderá dificultar a recuperação da popularidade do presidente antes do início da campanha eleitoral.”

Lavareda lembra ainda que a proximidade das eleições coloca a disputa na mídia em termos menos desiguais. “A partir de junho também acaba a propaganda oficial, incluindo a utilização das redes de TV para anúncios de programas federais. Ou seja, encerra-se o período em que o governo tem monopólio da propaganda, restando à oposição fazer barulho apenas na imprensa e nas mídias sociais.”

Bolsonaro: recuperação interrompida

O levantamento do Ipespe mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Na sequência, Sergio Moro (Podemos) tem 9% e Ciro Gomes (PDT), 7%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está em quinto lugar, com 2%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante), a senadora Simone Tebet (PMDB) e Felipe d’Avila (Novo) aparecem empatados com 1%.

A sondagem revela uma interrupção no crescimento das intenções de voto em Bolsonaro, que recuou dois pontos percentuais em relação à última pesquisa, realizada no início do mês. A oscilação está dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais, mas interrompe uma sequência de crescimento registrada desde janeiro.

