Meirelles fará jornada dupla com campanha de Doria e disputa ao Senado

Para Meirelles, coordenação do programa econômico de João Doria para presidente não tira dele a pretensão de concorrer ao Senado edit

Apoie o 247

ICL

247- Henrique Meirelles, anunciado na última quinta-feira (30) por Doria como o líder da equipe econômica na sua campanha eleitoral à Presidência, disse que vai seguir em paralelo com a sua candidatura ao Senado por Goiás. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central afirma que pretende tocar as duas atividades ao mesmo tempo, segundo informou o jornal Folha de S. Paulo.

Para conseguir manter a jornada dupla, Meirelles deve dividir a carga de trabalho entre entre vários nomes que compõem o comitê econômico de Doria.

O tucano, inclusive, já disse que não quer um comandante principal para chamar de seu posto Ipiranga, como fez Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE