'Melhor respeitar a ciência que fritar o ministro da Saúde", diz Maia sobre Bolsonaro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acusou, nesta terça-feira (7), Jair Bolsonaro de usar uma estrutura paralela para atacar adversários e críticos de seu governo e que o ex-capitão deveria saber que é melhor “respeitar a ciência do que fritar o ministro da Saúde”. A declaração de Maia veio após a crise que quase resultou na demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta nesta segunda-feira (6).

Maia disse, em videoconferência realizada pela Necton Investimentos, que disse a assessores do próprio Bolsonaro que ele não demitiria Mandetta por este ser “popular” no enfrentamento ao coronavírus. “Eu falei: ‘Fica tranquilo. Conheço já há um ano e ele não vai demitir um ministro popular’”, disse. “Ele vai organizar a relação dele, vai construir um discurso com o Mandetta, vai manter o Mandetta, não tenho dúvida nenhuma disso”, completou.

“O presidente trabalha com popularidade, pena que popularidade de rede social. É assim na relação dele com o [ministro da Justiça, Sérgio] Moro e tem sido agora assim na relação dele com o Mandetta”, emendou Maia em seguida. Para o parlamentar, Bolsonaro sempre “usa essa estrutura paralela para tentar desqualificar quem ele considera, vamos dizer assim, inimigo dele, que possa ser adversário dele”.

