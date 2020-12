Membros do governo defenderam ACM Neto como ministro para enfraquecer Maia na disputa pela Câmara

Argumento utilizado para defender a entrada de ACM Neto no primeiro escalão é que a relação do governo com o DEM ficaria mais fluida e barraria as pretensões do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, também do DEM, de eleger o sucessor no comando da Casa edit

247 - No vale tudo na disputa pela presidência da Câmara, integrantes do governo Jair Bolsonaro defenderam que o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), fosse indicado para comandar um ministério. O objetivo da indicação seria enfraquecer o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, que também pertence ao DEM.

Maia, que formou um bloco com 11 partidos, lançou o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) como seu candidato. Ele irá disputar o comando da mesa diretora com Arthur Lira (PP-SP), que conta com o apoio de Bolsonaro e de integrantes do Planalto.

De acordo com reportagem da coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, o argumento utilizado para defender a entrada de ACM Neto no primeiro escalão é que a relação do governo com o DEM ficaria mais fluida. O entendimento é que Maia trava uma aproximação do governo com a legenda.

O prefeito, porém, recusou a oferta e teria dito que está focado no governo da Bahia. Ainda segundo a reportagem, ele teria dito que tem o Nordeste no fico do seu projeto político e manteve as “portas abertas” com Bolsonaro.

