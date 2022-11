Membros do governo e da cúpula do PL avaliam que 'sumiço' de Bolsonaro já compromete papel como futuro líder de oposição

Apoie o 247

247 A reclusão e o mutismo em que Jair Bolsonaro (PL) se enfiou desde que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro pode levar o atual ocupante do cargo ao ostracismo e perder boa parte do apoio que angariou no pleito de outubro. A avaliação de integrantes da da ala política do atual governo e de parte da cúpula do PL, segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, é “já passou da hora” de Bolsonaro “lamber as feridas” e começar a trabalhar para se firmar como a principal figura de oposição contra o presidente eleito.

“No PL, as reclamações e críticas sobre o silêncio e a apatia do presidente são crescentes. A queixa generalizada é que não há condução e nem posicionamento por parte de Bolsonaro sobre tema algum. Parte da sigla ainda defende que ele fale abertamente que a eleição acabou, reconheça o resultado e destaque seu papel de liderança na oposição”, destaca a reportagem.

“Há ainda a avaliação de que Bolsonaro precisa explicitar erros e cobrar deputados incendiários do partido a se conterem. Desde que perdeu a eleição, no dia 30 de outubro, Bolsonaro está recluso no Palácio do Alvorada e não aparece no Planalto para despachos”, observa a colunista.

